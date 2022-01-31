Манчестер Юнайтед отпустил Донни ван де Беека в Эвертон, сообщает официальный сайт "ирисок".

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Нидерландский полузащитник будет выступать за Эвертон на правах аренды, сделка рассчитана до лета. Летом 2020-го МЮ приобрел Донни у Аякса за около 40 млн евро, но закрепиться в основе "красных дьяволов" игрок пока не смог.

В нынешнем сезоне Ван де Беек провел 14 матчей. После 20-ти туров АПЛ Эвертон располагается на 16-й строчке.

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