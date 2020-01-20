Ван де Беек ответил на слухи о договоренности с Реалом

Полузащитник Аякса Донни ван де Беек не подтвердил информацию о своем переходе в мадридский Реал после окончания текущего сезона.

"Пока нет никаких официальных договоренностей, я не подписывал никаких контрактов. Такая ситуация сейчас. В течение сезона в этом вопросе ничего не изменилось.

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Реал или Манчестер Юнайтед? Я не хочу выбирать. Оба клуба – великие. Как и Аякс. Так что нет лучшего выбора. Все варианты – замечательные", – цитирует ван де Беека Mundo Deportivo.

Напомним, ранее главный обозреватель нидерландского издания De Telegraaf Валентейн Дриссен заявил, что ван де Беек договорился с Реалом о переходе летом этого года.

Отметим, что 22-летний хавбек сыграл в этом сезоне 17 матчей в чемпионате Нидерландов, в которых забил 7 голов.

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