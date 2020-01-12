Ван де Беек окончательно определился со своим будущим

Полузащитник Аякса Донни ван де Беек прокомментировал интерес Манчестер Юнайтед к своей персоне.

"Я точно останусь в Аяксе до конца сезона. Это окончательное решение. Возможно, продолжу играть за амстердамский клуб и в следующем сезоне. Приятно слышать, что клубы интересуются мной, но пока я остаюсь в Аяксе", – приводит слова ван де Беека издание Fox Sports.

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Напомним, Донни – воспитанник Аякса и за взрослую команду амстердамского клуба дебютировал в 2015 году. В текущем сезоне он принял участие в 16 матчах Эредивизи, забил 6 голов и отдал 4 ассиста. Контракт 22-летнего хавбека с Аяксом рассчитан до июня 2022 года.

Аякс после 18 туров в чемпионате Нидерландов уверенно занимает первое место и опережает АЗ на 3 очка.

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