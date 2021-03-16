Голландец разочарован своим нынешним статусом в составе "красных дьяволов", сообщает Daily Star.

Манчестер Юнайтед летом может попрощаться с тремя звездами

Летом Манчестер Юнайтед заплатил за звезду Аякса 40 млн евро, однако хавбек проводит очень мало времени на поле. Ван де Беек принял участие в 13 матчах АПЛ, наиграв жалкие 311 минут. Игрок собирается обсудить свое будущее с руководством Манчестер Юнайтед и даже попросить о трансфере. Не исключено, что это будет аренда.

Еще одним поводом для беспокойства ван де Беека является место в сборной Нидерландов. Сложная ситуация в клубе может повлиять на его перспективы перед Евро-2020, где "оранжевые" станут первым соперником Украины.

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