Ван де Беек "футбольным" способом узнал пол первенца
Полузащитник английского Манчестер Юнайтед Донни ван де Беек ждет пополнения в семье. Пол ребенка нидерландец узнал оригинальным способом.
Возлюбленная хавбека Эстелла подготовила сюрприз для будущего отца. Фотографии появились в персональном Instagram воспитанника Аякса.
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Дочь легендарного Денниса Бергкампа заказала мячик с краской внутри, обозначающей пол ребенка. Ван де Беек должен был ударить по сфере, чтобы узнать секрет. После удара нидерландца рассеялась розовая краска. Итак, молодая пара ждет девочку.
К слову, в нынешнем сезоне Донни ван де Беек провел 7 матчей во всех турнирах, в которых забил 1 мяч.
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