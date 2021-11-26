Возлюбленная хавбека Эстелла подготовила сюрприз для будущего отца. Фотографии появились в персональном Instagram воспитанника Аякса.

Манчестер Юнайтед готов отпустить 5 игроков уже зимой – в "черном списке" суперзвезда

Дочь легендарного Денниса Бергкампа заказала мячик с краской внутри, обозначающей пол ребенка. Ван де Беек должен был ударить по сфере, чтобы узнать секрет. После удара нидерландца рассеялась розовая краска. Итак, молодая пара ждет девочку.

К слову, в нынешнем сезоне Донни ван де Беек провел 7 матчей во всех турнирах, в которых забил 1 мяч.

История Денниса Бергкампа, который умел летать, но не любил