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Ван де Беек: Если в Киеве мы сыграем так, как в первом тайме – пройдем дальше

10:31 32 Читати українською
Ван де Беек: Если в Киеве мы сыграем так, как в первом тайме – пройдем дальше
Донни ван де Беек / Соцсети

Автор забитого мяча в ворота Динамо Донни ван де Беек прокомментировал матч против киевлян.

"3:1 – хороший результат, хотя могло бы быть и лучше. Первая половина игры была отличной, если не принимать во внимание пропущенный гол с углового. Во втором тайме должны были сыграть лучше, если бы мы это сделали, имели б больше голевых моментов.

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Если в Киеве мы сыграем так, как в первом тайме, то пройдем дальше. У нас хорошее положение, чтобы выйти в Лигу чемпионов, мы должны добиться этого в Киеве", – цитирует Донни ван де Беека telegraaf.nl.

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Напомним, Динамо проиграло выездной матч плей-офф квалификации Лиги чемпионов против Аякса со счетом 3:1. Ответный матч состоится в Киеве 28 августа, начало в 22:00.

Лига чемпионовКвалиф. раунд, плей-офф, первые матчи

Аякс - Динамо Киев: Среда 22 августа 2018

Аякс
Матч окончен
3 : 1
Динамо Киев
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