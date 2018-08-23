Ван де Беек: Если в Киеве мы сыграем так, как в первом тайме – пройдем дальше

Автор забитого мяча в ворота Динамо Донни ван де Беек прокомментировал матч против киевлян.

"3:1 – хороший результат, хотя могло бы быть и лучше. Первая половина игры была отличной, если не принимать во внимание пропущенный гол с углового. Во втором тайме должны были сыграть лучше, если бы мы это сделали, имели б больше голевых моментов.

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Если в Киеве мы сыграем так, как в первом тайме, то пройдем дальше. У нас хорошее положение, чтобы выйти в Лигу чемпионов, мы должны добиться этого в Киеве", – цитирует Донни ван де Беека telegraaf.nl.

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Напомним, Динамо проиграло выездной матч плей-офф квалификации Лиги чемпионов против Аякса со счетом 3:1. Ответный матч состоится в Киеве 28 августа, начало в 22:00.