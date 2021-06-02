44-летний специалист стал тренером "волков", сообщает официальный сайт клуба.

Гласнер возглавил Айнтрахт – специалист пожертвовал Лигой чемпионов

Ван Боммель в должности коуча Вольфсбурга сменил Оливера Гласнера. Тот из-за конфликта с менеджментом 4-й команды Бундеслиги в сезоне 2020/21 перебрался во франкфуртский Айнтрахт. С "волками" ван Боммель заключил 2-летний контракт. До недавнего времени нидерландец работал ассистентом своего тестя Берта ван Марвейка в сборной ОАЭ.

Для Марка ван Боммеля Вольфбсург – второй самостоятельный опыт в карьере тренера. В 2018-2019 гг. он работал с ПСВ Эйндховен, но проиграл все трофеи на внутренней арене.

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