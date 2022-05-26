Марк ван Боммель принял решение попробовать свои силы в бельгийском первенстве.

45-летний нидерландский специалист стал главным тренером Антверпена, информирует пресс- служба коллектива . Марк поставил подпись под контрактом на 2 года.

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Вместе с ним соглашения о сотрудничестве еще подписали Андрис Ульдеринк и Джон Стегеман. Оба будут ассистентами ван Боммеля в лагере 4-х разовых чемпионов Бельгии. Правда, последний триумф был аж в кампании 1956/57. Этот сезон Антверпен завершил в первой четверке, аналогичные результаты коллектив демонстрировал в предыдущие годы.

К слову, ранее Марк ван Боммель возглавлял Вольфсбург (июль-октябрь 2021 года) и ПСВ (июнь 2018-декабрь 2019).