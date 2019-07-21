Ван-Биссака уничтожил Интер роскошными подкатами – фаны Манчестер Юнайтед на седьмом небе, 50 млн потрачены правильно

Новичок Манчестер Юнайтед завораживает своей игрой за "дьяволов" на Международном кубке чемпионов.

Арон Ван-Биссака провел великолепный поединок в составе Манчестер Юнайтед против Интера. Все подкаты были успешны, выиграл 80% единоборств и несколько раз сыграл на перехвате. В то же время фулбек продемонстрировал хорошую работу с мячом, выдав 93% точности передач (91% на чужой половине).

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Фан-страницы "красных дьяволов" в различных соцсетях восхищаются футболом Ван-Биссаки – настолько классного правого защитника они не имели со времен Гари Невилла. "Его уверенность растет, каждый игрок может быть доволен таким выступлением", – говорит Уле Гуннар Сульшер об Ароне после матча Международного Кубка чемпионов.

Манчестер Юнайтед нарезал эффектные моменты поединка против Интера с участием Ван-Биссаки. Фулбек МЮ просто съел своего оппонента по флангу Дальбера подкатами. Скорость, чувство момента, аккуратность в отборе – удивительный перфоманс новичка.

Впрочем, ничего удивительного для тех, кто следил за футболистом в прошлом сезоне. АВБ мог стать лучшим правым защитником АПЛ, если бы Трент Александер-Арнольд не настрелял столько ассистов.

Арон Ван-Биссака обошелся Манчестер Юнайтед в 50 миллионов фунтов и остается главным приобретением клуба в это межсезонье. Ему всего 21 год, он все еще ждет вызов в сборную Англии, однако не складывается впечатление, что манкунианцы переплатили.

Ван-Биссака начал играть за Кристал Пэлас только зимой 2018-го. На неродной позиции. Арон мечтал о карьере вингера, и до 20-и лет никогда не учился обороняться. В Кристал Пэлас его попробовали на фланге защиты и были поражены – парень роскошно отбирает мяч.

Рой Ходжсон привлек Арона к основе в условиях кадрового кризиса в главной команде. Три первых соперника Ван-Биссаки на взрослом уровне: Тоттенхэм, Манчестер Юнайтед и Челси. Непрофильный фулбек сыграл прекрасно, а в течение следующих полгода выдал феерический прогресс.

В сезоне-2018/19 Ван-Биссака стал лучшим защитником АПЛ по количеству удачных подкатов (129), перехватов (84) и успешных отборов (61).

Арон говорит, что "вингерское" прошлое ему очень помогает – он знает, как планирует сыграть оппонент. В составе Манчестер Юнайтед АВБ с первых матчей демонстрирует свой талант. Возможно, "дьяволы" нашли правого защитника на многие годы.

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