Легендарный нидерландец поделился соображениями относительно проблем немца в комментарии AS.

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"Был ли я в 18 раз лучше Вернера? Да, я думаю, что да. Мне так обидно наблюдать за этим. Заметно, что ему не хватает уверенности в себе. Но с тренерского мостика вы можете видеть, что он всегда находится в нужной позиции на поле. Сейчас ему просто нужно забить. Он недостаточно хорош для элиты", – резюмировал ван Бастен.

Напомним, что Тимо Вернер в прошлом году перебрался в Челси из РБ Лейпциг за 53 млн евро. С приходом Лукаку он потерял место в основе "синих" и провел лишь 98 минут в четырех турах АПЛ.

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