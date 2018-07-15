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Ван Бастен: Неймар заставляет людей смеяться, это позитивно

17:06 12 Читати українською
Ван Бастен: Неймар заставляет людей смеяться, это позитивно
Неймар / Фото Getty Images

Легендарный экс-нападающий сборной Нидерландов Марко ван Бастен неоднозначно оценил симуляции Неймара на ЧМ-2018.

"Это плохое отношение в целом. Нужно стараться изо всех сил и демонстрировать спортивное поведение. Если вы будете чрезмерно много симулировать, это не поможет. Это тот момент, который он должен лично понять.

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С другой стороны, всегда приятно, если в игре есть доля юмора. Неймар заставляет людей смеяться. Это позитивно", – цитирует ван Бастена издание ESPN.

Напомним, Неймар со сборной Бразилии дошли до 1/4 финала чемпионата мира-2018, где потерпели поражение от сборной Бельгии (1: 2). В итоге бельгийцы завоевали бронзу Мундиаля.

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ЧМ 20181/4 финала

Бразилия - Бельгия: Пятница 06 июля 2018

Бразилия
Матч окончен
1 : 2
Бельгия
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Теги
ЧМ 2018 Неймар Неймар Бразилия Бразилия Марко ван Бастен Чемпионат мира-2018 Бразилия - Бельгия
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