30-летний защитник стал игроком Галатасарая, сообщает официальный сайт клуба. Соглашение с голландцем подписано на 3 года.

Челси подписал голкипера Фулхэма на место Кабальеро

Ван Анхольт перебрался в Турцию на правах свободного агента из Кристал Пэлас, с которым у него недавно завершился контракт. Футболку "орлов" Патрик надевал последние 4 сезона, во время которых успел стать лидером коллектива.

К слову, защитник является воспитанником ПСВ, но в раннем возрасте перебрался в Челси, с которым в 2010-м выиграл титул АПЛ. Также выступал за Уиган, Сандерленд, Ковентри Сити, Витесс, Лестер и Ньюкасл.

Новий претендент на Ярмоленка, ризик Зінченка – що чекає лідерів України на старті АПЛ 2021/22, як це вплине на збірну