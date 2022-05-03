Джесси Лингарду не дали попрощаться с Олд Траффорд после "20 лет крови, пота и слез".

Лингард покидает Манчестер Юнайтед летом после завершения контракта. В последнем домашнем матче сезона против Брентфорда Джесси не выпустили даже на несколько минут, чтобы попрощаться с болельщиками. Хотя Матичу и Мате такую ​​возможность дали. Еще и замена осталась неиспользованной.

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"20 лет крови, пота и слез. 4 внутренних трофея, 3 гола в финалах кубков. И даже без прощания. Ничего удивительного, что этот клуб будет играть в Лиге конференций. Класс 92, ребята Басби... Вам руководят люди, которые даже не знают, что такое офсайд. Нулевой класс. Фаны должны это понять", – написал брат Лингарда в Instagram.

Джесси – воспитанник клуба. Он провел в структуре МЮ более 20 лет, выиграв лигу Европы, Кубок Англии и Кубок лиги.