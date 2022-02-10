"Вам следует прекратить смотреть футбол", – Джеррард ответил хейтерам Коутинью
Главный тренер Астон Виллы Стивен Джеррард отметил игру Коутинью в поединке против Лидса (3:3).
"Если не нравится смотреть за игрой Филиппе Коутинью, вам следует перестать смотреть футбол, потому что этот перфоманс был совершенно отличным", – цитирует Джеррарда журналист Фабрицио Романо Twitter.
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Филиппе стал героем матча 24-го тура АПЛ против Лидса, отличившись голом и двумя ассистами. Напомним, Астон Вилла арендовала бразильского полузащитника у Барселоны.
Сейчас команда Джеррарда расположилась на 11-й строчке английского первенства.
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