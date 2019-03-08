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"Вам нужен такой нападающий, как я", – Идейе потроллил Бойко после поражения Динамо от Челси

8 марта 22:32 148 Читати українською
"Вам нужен такой нападающий, как я", – Идейе потроллил Бойко после поражения Динамо от Челси
Браун Идейе / фото из соцсетей

Бывший нападающий Динамо Браун Идейе в комментарии к инстаграм-посту голкипера киевлян Дениса Бойко пошутил, что "бело-синим" нужен форвард.

Бойко опубликовал фото, на котором Динамо находится на стадионе Стэмфорд Бридж накануне вчерашнего матча 1/8 финала Лиги Европы против Челси.

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"Вашей команде нужен такой нападающий, как я", – написал Идейе в комментарии к записи.

Заметим, что из-за травмы Соля и Беседина в Лондон с Динамо летал только один форвард – Назарий Русин.

Напомним, 30-летний нигериец играл за киевлян с 2011 по 2014 годы. На его счету 45 голов и 12 ассистов в 107 матчах за Динамо. С 1 января 2019 Идейе является свободным агентом.

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Теги
футбольные курьёзы Денис Бойко Денис Бойко Браун Идейе Браун Идейе Динамо Киев Динамо Киев
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