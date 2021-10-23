Нападающий МЮ Криштиану Роналду взял на себя роль лидера команды в перерыве поединка ЛЧ против Аталанты (3:2).

"Он спросил, не стыдно ли им, и сказал, что Манчестер Юнайтед не может так играть на глазах у своих фанатов.

"Я все равно буду закрывать ваши рты и побеждать", – Роналду обратился к хейтерам

Криштиану сказал партнерам, что они должны выиграть игру, и, если этого не сделают, могут не пройти в плей-офф Лиги чемпионов", – цитирует очевидца событий The Sun.

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Напомним, уступая Аталанте 0:2 после первого тайма, манкунианцам удалось переломить ход событий и вырвать победу, а ключевой мяч во встрече забил именно Роналду.

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