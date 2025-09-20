На матче 1/16 финала Кубка Украины между тернопольской Нивой и Полтавой не обошлось без скандала. Болельщики хозяев выразили протест против действий руководства клуба, резко раскритиковав политику повышения цен на билеты.

На трибунах появился баннер с надписью: "200 грн за билет. Вам надо поддержка или дойные коровы?". Фанаты считают, что вдвое увеличенная стоимость по сравнению с матчами Первой лиги является необоснованной, тем более – для игры, где соперник выставил в основном молодежный состав.

Напомним, что ситуацию вокруг поединка еще больше обострили слухи в сети о возможном договорном характере матча. Ведь Полтава, которая фактически приехала юношеской командой, проиграла 0:3, а вокруг этого поединка было зафиксировано подозрительную активность на букмекерских рынках.

