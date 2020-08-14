"Вам больше нравится вид или я?" – Роналду поставил своих фанатов перед трудным выбором

Вылет Ювентуса с нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов никак не повлиял на самооценку звездного португальца.

Криштиану Роналду отправился на заслуженный отдых после тяжелого сезона и выбрал для этого прогулки на яхте.

Джорджина поделилась соблазнительным фото в вечернем платье

"Есть только два варианта на выбор: вид и я. Что нравится вам больше?" – написал 35-летний форвард под своей фотографией на фоне заката.

В нынешнем сезоне Серии А Криш провел 33 матча, в которых отметился 31-м голом и 6-ю ассистами, чем помог туринцам завоевать золотые медали. В Лиге чемпионов Юве выступил менее удачно, вылетев от Лиона на стадии 1/8 финала.

Ювентус зробив сенсаційну ставку на Пірло – великий Маестро вважає себе учнем Луческу, а в Італії згадують Київ