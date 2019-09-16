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Вальверде: Завтра решим, сыграет ли Месси против Боруссии Д

21:26 35 Читати українською
Вальверде: Завтра решим, сыграет ли Месси против Боруссии Д
Лионель Месси / ФК Барселона

Главный тренер Барселоны Эрнесто Вальверде прокомментировал возможный выход Лионеля Месси на поле в матче 1 тура группового этапа Лиги чемпионов против Боруссии Д.

 

"Завтра решим, сыграет ли Месси. Фати? Я не говорил с ним много. Не люблю эти истории с советами, хотя я с ним поговорю. Посмотрим, сыграет ли он, это не для того, чтобы побить какой-то рекорд. Мы очарованы им.

Месси попал в заявку на матч против Боруссии Д

Поражение от Ливерпуля? Есть моменты, когда проигрываешь и должен подниматься. Мы хорошо проводили весь сезон кроме одного матча. Это в прошлом. Сейчас начался новый сезон и мы должны сосредоточиться на нем", – цитирует Вальверде Mundo Deportivo.

Матч Боруссия Д – Барселона состоится 17 сентября в 22:00 по киевскому времени.

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