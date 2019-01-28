Вальверде во главе Барселоны превзошел собственный рекорд по количеству побед подряд

Победа над Жироной в 21-м туре Ла Лиги стала знаковой для наставника Барселоны Эрнесто Вальверде.

Барселона проводит самый успешный период в чемпионате Испании под руководством Эрнесто Вальверде.

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В частности, в прошлом туре каталонцы побили свой прошлогодний рекорд по количеству побед подряд, сообщает Marca.

Матч против Жироны стал уже 8-м победным подряд. В прошлом сезоне "сине-гранатовым" дважды удавалось одержать по 7 побед подряд.

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Сейчас Барселона продолжает лидировать в турнирной таблице испанской Ла Лиги, набрав 49 очков. Каталонцы опережают Атлетико, который занимает второе место, на 5 зачетных пунктов.