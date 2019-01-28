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Вальверде во главе Барселоны превзошел собственный рекорд по количеству побед подряд

28 января 13:51 149 Читати українською
Вальверде во главе Барселоны превзошел собственный рекорд по количеству побед подряд
Эрнесто Вальверде / фото из соцсетей

Победа над Жироной в 21-м туре Ла Лиги стала знаковой для наставника Барселоны Эрнесто Вальверде.

Барселона проводит самый успешный период в чемпионате Испании под руководством Эрнесто Вальверде.

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В частности, в прошлом туре каталонцы побили свой прошлогодний рекорд по количеству побед подряд, сообщает Marca.

Матч против Жироны стал уже 8-м победным подряд. В прошлом сезоне "сине-гранатовым" дважды удавалось одержать по 7 побед подряд.

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Сейчас Барселона продолжает лидировать в турнирной таблице испанской Ла Лиги, набрав 49 очков. Каталонцы опережают Атлетико, который занимает второе место, на 5 зачетных пунктов.

Испания21 турМонтиливи (Жирона)

Жирона - Барселона: Воскресенье 27 января 2019

Жирона
Матч окончен
0 : 2
Барселона
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Барселона Барселона Испания Эрнесто Вальверде Эрнесто Вальверде Жирона - Барселона
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