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Вальверде уверен, что кризис Барселоны скоро закончится

19:33 36 Читати українською
Вальверде уверен, что кризис Барселоны скоро закончится
Эрнесто Вальверде / Сайт Барселоны

Главный тренер Барселоны Эрнесто Вальверде уверен, что команда сможет исправить свое положение после провального старта сезона.

2’ Рамон Азиз
65’ Альваро Вадильо
 
2’ Рамон Азиз
65’ Альваро Вадильо

"Ничего нового. На плечи всех тренеров ложатся огромные ожидания. А в Барселоне они еще больше. Я знаю, что я в том положении, когда нужны результаты. Тренер всегда в центре внимания.

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Мы начали сезон не лучшим образом и должны прийти в себя. Мы должны справиться с этим спадом. Нужно сконцентрироваться на делах текущего сезона. В прошлом сезоне у нас также были трудности, но мы возвращались. А потом случился провал с Ливерпулем.

Сейчас у нас не лучшие результаты в выездных матчах, и мы должны вернуться на победный путь. В мире футбола очень быстро начинают говорить о кризисе. За три дня ты оказываешься в кризисе, а через три дня из него выходишь, к этому надо стремиться. На этой неделе нужно набрать шесть очков, чтобы все успокоились", – приводит слова Вальверде Marca.

Напомним, Барселона не смогла забить ни одного гола в своих двух последних матчах – ничья 0:0 против Боруссии Дортмунд в Лиге чемпионов и поражение 0:2 в игре чемпионата против Гранады.

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Барселона Барселона Испания Эрнесто Вальверде Эрнесто Вальверде Гранада - Барселона
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