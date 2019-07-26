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Вальверде указал на слабое место Барселоны

19:25 90 Читати українською
Вальверде указал на слабое место Барселоны
Жорди Альба и Эрнесто Вальверде / Фото ФК Барселона

Главный тренер Барселоны Эрнесто Вальверде признался, что каталонцы еще поработают на трансферном рынке.

"Это правда, что у нас были некоторые проблемы на левом краю обороны. Возможно, что кто-то может еще прийти на эту позицию. Мы открыты для подписания новых игроков до последнего дня и посмотрим, что произойдет.

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Дембеле? Мы видим, что он все лучше понимает нашу командную игру. Надеюсь, в этом году для него все сложится как можно лучше", – цитирует Вальверде Mundo Deportivo.

Напомним, на позиции левого защитника в Барсе основным игроком является 30-летний Жорди Альба.

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Барселона Барселона Испания Жорди Альба Жорди Альба Эрнесто Вальверде Эрнесто Вальверде Трансферы Барселоны
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