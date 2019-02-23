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Вальверде: У всех команд есть прекрасные игроки, а у Барселоны – лучший

21:02 74 Читати українською
Вальверде: У всех команд есть прекрасные игроки, а у Барселоны – лучший
Лионель Месси и Эрнесто Вальверде / фото из соцсетей

Главный тренер Барселоны Эрнесто Вальверде поделился мнением об игре аргентинского нападающего Лионеля Месси в победном матче 25-го тура чемпионата Испании с Севильей (4:2).

"Это важная победа, но она не означает, что титул наполовину наш. Впереди еще много матчей. У всех команд есть прекрасные игроки, а у нас – лучший. Кроме того, что первый гол Месси был очень хорош, он еще оказался крайне важным для нас. Это был очень сложный удар.

Севилья – Барселона – 2:4 –видео голов и обзор матча

Месси – великолепный игрок, который делает результат. Он лучший в мире не потому, что забивает три гола, а потому, что делает это в нужное время и в нужном месте", – цитирует Вальверде El Chiringuito TV.

Напомним, в отчетном матче аргентинец стал автором трех забитых мячей, а также отдал одну результативную передачу.

Барселона победила на выезде Севилью благодаря хет-трику Месси и закрепила лидерство в Ла Лиге

Испания25 турРамон Санчес Писхуан (Севилья)

Севилья - Барселона: Суббота 23 февраля 2019

Севилья
Матч окончен
2 : 4
Барселона
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Теги
Испания Севилья - Барселона Лионель Месси Лионель Месси Барселона Барселона Эрнесто Вальверде Эрнесто Вальверде
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