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Вальверде трогательным письмом попрощался с Барселоной

14 января 13:55 266 Читати українською
Вальверде трогательным письмом попрощался с Барселоной
Эрнесто Вальверде / Marca

Бывший наставник Барселоны Эрнесто Вальверде обратился к болельщикам "блаугранас" после своего освобождения из клуба.

"Мое время как тренера ФК Барселона закончилось. Это были интенсивные два с половиной года с самого начала. В то время я наслаждался радостными моментами, празднуя победы и трофеи, а также пережил и некоторые сложные моменты. Однако, прежде всего, я хотел бы отметить свой опыт работы с болельщиками и привязанность, которую проявляли ко мне за время моей работы.

Барселона официально уволила Вальверде и назначила Сетьена

Я хотел бы поблагодарить президента Хосепа Марии Бартомеу и Совет директоров за то, что они дали мне возможность тренировать первую команду и веру в меня на протяжении всего этого времени. Я также хотел бы поблагодарить всех людей, с которыми я работал в Клубе за поддержку и за то, как они относились ко мне в течение двух с половиной сезонов.

Особая благодарность тем, кто работает в первой команде и с кем я разделил так много моментов на базе Барселоны и во время поездок на выездные матчи. Конечно, я хотел бы поблагодарить игроков за все усилия, которые позволили нам завоевать четыре трофея вместе. С этого дня желаю им всего удачи в мире, а также новому тренеру Кике Сетьену", – говорится в письме Вальверде на официальном сайте Барселоны.

Напомним, Барселона уволила Эрнесто Вальверде и назначила на пост наставника Кике Сетьена. После 19-ти туров Примеры действующий чемпион Испании лидирует, опережая Реал лишь по дополнительным показателям. В 1/8 финала Лиги чемпионов на Барселону ожидает встреча с Наполи.

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Испания Барселона Барселона Эрнесто Вальверде Эрнесто Вальверде
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