Вальверде сравнил позорные вылеты Барселоны из Лиги чемпионов от Ливерпуля и Ромы

Бывший наставник Барселоны Эрнесто Вальверде поделился воспоминаниями о неудачных кампаниях в розыгрышах Лиги чемпионов 2018/19 и 2017/18.

"Для меня они разные. В Риме мы плохо закончили игру, в то время как в Ливерпуле они забили ранний гол, которого мы хотели избежать.

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В обоих случаях один гол позволил бы нам пробиться дальше, а в Лиге чемпионов выиграть очень сложно. Некоторые турниры могут зависеть от одного матча, одной ситуации, в чемпионате же важны твои выступления в течение года, на дистанции", – рассказал Вальверде в интервью Marca.

Напомним, испанский специалист покинул Барселону 14 января, а ему на замену "блаугранас" назначили Кике Сетьена.

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