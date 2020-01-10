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Вальверде согласовал свой уход из Барселоны, – журналист

10 января 19:00 556 Читати українською
Вальверде согласовал свой уход из Барселоны, – журналист
Эрнесто Вальверде / фото из соцсетей

Испанский журналист Гонсало Миро сообщил, что главный тренер Барселоны Эрнесто Вальверде покинет клуб по окончании текущего сезона.

"Вальверде завершит свое сотрудничество с Барселоной в июне. Такое решение было принято им и клубом", – приводит слова Миро El Golazo De Gol.

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Напомним, Вальверде возглавил Барселону летом 2017 года. Под его руководством команда выиграла четыре трофея – два чемпионата, Кубок и Суперкубок Испании.

Контракт 55-летнего специалиста с каталонским клубом рассчитан до лета текущего года. Ранее он также тренировал Атлетик, Эспаньол, Олимпиакос, Вильярреал и Валенсию.

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Испания Барселона Барселона Эрнесто Вальверде Эрнесто Вальверде
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