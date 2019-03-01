Вальверде: Реал будет стремиться избавиться от горечи предыдущего поражения от Барселоны

Главный тренер Барселоны Эрнесто Вальверде поделился ожиданиями накануне матча 26-го тура чемпионата Испании против Реала.

"Теперь мы играем за очки, это совсем другой турнир. В двух матчах против одной команды очень сложно повторить результат, но мы попробуем выиграть, поскольку Ла Лига этого требует. Мы хотим победить, это позволит увеличить отрыв от прямого конкурента.

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Когда команда выигрывает, ей добавляется уверенности в следующих матчах, а когда вы проигрываете, то хотите как можно скорее исправить ситуацию. Наш соперник будет стремиться избавиться от горечи предыдущего поражения. Реал и Барселона – две команды, которые борются за чемпионство. Результат может быть любым, нет никаких гарантий.

Мы не думаем слишком много о том, как потери соперника могут помочь нам выиграть. Барселоне стоит сконцентрироваться на борьбе за титул. К тому же, кроме Реала, есть еще и Атлетико. В Ла Лиге наступает решающий этап сезона, и начнется он завтра.

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Для сдерживания Винисиуса у нас нет ничего особенного, никакого конкретного плана. Все футболисты команды должны быть внимательными с ним. Бразилец – игрок, который лишает соперника баланса. На это нужно обращать внимание. Но у Реала также Бейл, Бензема и Лукас", – цитирует Вальверде Marca.