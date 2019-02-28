Вальверде раскритиковал игру Барселоны несмотря на победу над Реалом

Главный тренер Барселоны Эрнесто Вальверде прокомментировал победу над Реалом в полуфинале Кубка Испании.

"Они играли лучше в первом тайме, а мы выбрали не присущий нам защитный футбол.

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Мы теряли мяч в опасных зонах, что могло стоить нам пропущенного гола. Это не была хорошая игра для нас, надо это признать.

Мы забили 3 гола, но не имели много моментов. Все остальное время все было наоборот. Футбол не может быть случайным, как в этом матче. В Лиге чемпионов мы нанесли 25 ударов по воротам, но не забили. Люди говорили, что у нас кризис.

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Игра в субботу будет такой же важность, и надо улучшаться, чтобы победить, ведь Примера – это турнир, который мы все хотим выиграть", – цитирует Вальверде Marca.