Вальверде прокомментировал вероятный конфликт Месси и Гризманна

Главный тренер Барселоны Эрнесто Вальверде посоветовал Антуану Гризманну набраться терпения и привыкать к требованиям каталонского клуба.

В прошлом месяце Гризманн заявил, что ему непросто наладить отношения с Леонелем Месси. Испанская пресса в пятницу сообщила, что футболисты не общаются друг с другом.

Месси и Гризманн не разговаривают между собой на тренировках, – СМИ

"Сейчас об этом много разговоров, но все проще, чем кажется. Я понимаю, что Гризманн привык к футболу, который несколько отличается от нашего. Антуан должен привыкнуть к нашему стилю и своим одноклубникам.

У Неймара тоже были сложности в первый год, потому что адаптироваться сложно, но когда наладишь взаимосвязи, все встанет на свои места", – сказал Вальверде на пресс-конференции перед матчем с Сельтой.

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