toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Испания
КОПЕНГАГЕН - ДИНАМО КИЕВ ШАХТЕР - ДИНАМО КИЕВ ЛИВЕРПУЛЬ - МАНЧЕСТЕР СИТИ

Вальверде прокомментировал вероятный конфликт Месси и Гризманна

8 ноября 23:21 84 Читати українською
Вальверде прокомментировал вероятный конфликт Месси и Гризманна
Месси и Гризманн / фото: AS

Главный тренер Барселоны Эрнесто Вальверде посоветовал Антуану Гризманну набраться терпения и привыкать к требованиям каталонского клуба.

В прошлом месяце Гризманн заявил, что ему непросто наладить отношения с Леонелем Месси. Испанская пресса в пятницу сообщила, что футболисты не общаются друг с другом.

Месси и Гризманн не разговаривают между собой на тренировках, – СМИ

"Сейчас об этом много разговоров, но все проще, чем кажется. Я понимаю, что Гризманн привык к футболу, который несколько отличается от нашего. Антуан должен привыкнуть к нашему стилю и своим одноклубникам.

У Неймара тоже были сложности в первый год, потому что адаптироваться сложно, но когда наладишь взаимосвязи, все встанет на свои места", – сказал Вальверде на пресс-конференции перед матчем с Сельтой.

Ключова гра для Ярмоленка, дуель Баварії й Борусії та італійська битва, що змушує ностальгувати – топ-матчі євровікенду

blog_ava
Копенгаген – Динамо: Киев заслужил большего, Михайличенко конфузится с заменами и неожиданное спасение украинцев
8 ноября
6643
Теги
Барселона Барселона Испания Лионель Месси Лионель Месси Антуан Гризманн Антуан Гризманн Эрнесто Вальверде Эрнесто Вальверде
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
19
час
:
15
мин
Бавария
19:30
Боруссия Дортмунд
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук