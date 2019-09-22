Вальверде прокомментировал провал Барселоны в матче с Гранадой

Главный тренер Барселоны Эрнесто Вальверде поделился мнением относительно очередной потери очков в матче чемпионата Испании.

"Меня беспокоит наша игра. На выезде у нас не получается выступать хорошо.

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В атакующей трети нам не хватает сил. Это уже случалось в матчах с Боруссией, Осасуной... Постараемся стать лучше. Я чувствую ответственность за то, что произошло. Я зол, мы не заслуживали победы. Мы должны признать заслуги соперника. Нас избили, они могли забить больше", – цитирует наставника каталонцев Chiringuito.

Напомним, Барселона имеет в активе лишь 7 очков после 5 туров Примеры, что стало худшим стартом команды за последние 25 лет.

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