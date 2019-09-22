toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Испания
МАНЧЕСТЕР СИТИ - УОТФОРД ЗАРЯ - МАРИУПОЛЬ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ МИЛАН - ИНТЕР

Вальверде прокомментировал провал Барселоны в матче с Гранадой

08:25 79 Читати українською
Вальверде прокомментировал провал Барселоны в матче с Гранадой
Эрнесто Вальверде / Reuters

Главный тренер Барселоны Эрнесто Вальверде поделился мнением относительно очередной потери очков в матче чемпионата Испании.

2’ Рамон Азиз
65’ Альваро Вадильо
 
2’ Рамон Азиз
65’ Альваро Вадильо

"Меня беспокоит наша игра. На выезде у нас не получается выступать хорошо.

Гранада – Барселона – 2:0 – видео голов и обзор матча

В атакующей трети нам не хватает сил. Это уже случалось в матчах с Боруссией, Осасуной... Постараемся стать лучше. Я чувствую ответственность за то, что произошло. Я зол, мы не заслуживали победы. Мы должны признать заслуги соперника. Нас избили, они могли забить больше", – цитирует наставника каталонцев Chiringuito.

Напомним, Барселона имеет в активе лишь 7 очков после 5 туров Примеры, что стало худшим стартом команды за последние 25 лет.

Гранада – Барселона: антирекорды "блаугранас", приговор Вальверде, незаметность Лео и справедливый успех андалусийцев

blog_ava
Роналду – о жесте в адрес фанатов Атлетико: Некоторые люди тупые и много болтают
00:10
131
Теги
Испания Эрнесто Вальверде Эрнесто Вальверде Гранада - Барселона Барселона Барселона
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
4
час
:
59
мин
Десна
14:00
Шахтер
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук