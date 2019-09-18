Вальверде прокомментировал физическое состояние Месси после матча с Боруссией Д

Главный тренер Барселоны Эрнесто Вальверде поделился впечатлениями после ничьей с Боруссией Д (0:0) в 1 туре группового этапа Лиги чемпионов.

"Результат такой, какой есть. Мы много страдали, и вам надо это признать. Они были опасны и нам не хватало глубины в последних нескольких метрах.

Боруссия Д – Барселона – 0:0 – видеообзор матча

Пенальти, штанга... Боруссия очень сильна дома. Это начало, и это был очень тяжелый поединок для нас. Были моменты, когда мы теряли мяч в важных зонах, и они имели 3 или 4 контратаки, но тер Штеген сыграл замечательно. А когда мы доминировали в конце, у них не было моментов.

Месси в той же форме, что каждый игрок, который не проходил предсезонную подготовку и провел лишь 4-5 тренировок с командой. Без особой подготовки он вошел в игру и уже был на ходу", – цитирует Вальверде AS.

В 1 туре группового этапа Боруссия Д и Барселона разошлись сухим миром.

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