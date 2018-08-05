Вальверде: Погба – замечательный игрок, но я не комментирую слухи

Главный тренер Барселоны Эрнесто Вальверде прокомментировал возможный переход хавбека Манчестер Юнайтед Поля Погба в испанский клуб.

"Очевидно, что Погба – отличный игрок, но мы уважаем тех, кто в других клубах. Я не комментирую слухи, которые есть вокруг – это лишь слухи.

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Много имен фигурирует в слухах, все они замечательные игроки и мы их уважаем, но также уважаем клубы, за которые они выступают", – цитирует Вальверде Football Espana.

Погба вместе со сборной Франции стал победителем чемпионата мира-2018. В финале подопечные Дидье Дешама в результативном матче победили Хорватию со счетом 4:2.

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Барселона этим летом уже подписала Клемана Лангле, Артура, Малкома и Артуро Видаля.