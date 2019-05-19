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Вальверде подтвердил переговоры с Гризманном

19 мая 10:56 229 Читати українською
Вальверде подтвердил переговоры с Гризманном
Антуан Гризманн / EFE

Наставник испанской Барселоны Эрнесто Вальверде признался, что клуб начал переговоры с нападающим мадридского Атлетико Антуаном Гризманном.

"Действительно, ведутся переговоры, но сезон еще не завершен.

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Мы еще должны сыграть финал Кубка Испании. Сейчас сосредоточимся на том, что есть шанс выиграть два титула. А уже потом появится время обсудить все остальныое. Посмотрим, что произойдет. Гризманн – отличный игрок, и об этом мы всегда говорили", – цитирует Вальверде Sky Sports.

Напомним, что французский форвард может перебраться на Камп Ноу в летнее трансферное окно. Он уже попрощался с Атлетико и заявил о готовности к новым вызовам.

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