Вальверде подтвердил переговоры с Гризманном

Наставник испанской Барселоны Эрнесто Вальверде признался, что клуб начал переговоры с нападающим мадридского Атлетико Антуаном Гризманном.

"Действительно, ведутся переговоры, но сезон еще не завершен.

Игроки Барселоны высказались против трансфера Гризманна, – Sport.es

Мы еще должны сыграть финал Кубка Испании. Сейчас сосредоточимся на том, что есть шанс выиграть два титула. А уже потом появится время обсудить все остальныое. Посмотрим, что произойдет. Гризманн – отличный игрок, и об этом мы всегда говорили", – цитирует Вальверде Sky Sports.

Напомним, что французский форвард может перебраться на Камп Ноу в летнее трансферное окно. Он уже попрощался с Атлетико и заявил о готовности к новым вызовам.

Зідан розлютився і відповів на чутки про Реал: Лунін чи син, Грізманн, прощання з зірками – що відбувається насправді