Вальверде подтвердил, что Дембеле может выйти в старте против Реала

Главный тренер Барселоны Эрнесто Вальверде прокомментировал инцидент с опозданием Усмана Дембеле на командный сбор перед матчем 3 тура группового этапа Лиги чемпионов против Интера.

"Меня беспокоят футбольные качества игроков, что они могут на поле. Он опоздал в другой день, это правда.

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Когда у нас была предматчевая встреча, Усман был на месте вместе со всеми. Не думаю, что журналистам надо вырывать из контекста и говорить, почему Дембеле не играл.

Он молодой, мы ожидаем много от него. Мы сконцентрировались на спортивных качествах", – цитирует Вальверде официальный сайт Барселоны.

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