toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Испания
ДИНАМО КИЕВ - ЛЬВОВ БАРСЕЛОНА - РЕАЛ МАДРИД ЧЕРНОМОРЕЦ - КАРПАТЫ НАПОЛИ - РОМА

Вальверде подтвердил, что Дембеле может выйти в старте против Реала

27 октября 19:21 75 Читати українською
Вальверде подтвердил, что Дембеле может выйти в старте против Реала
Усман Дембеле / ФК Барселона

Главный тренер Барселоны Эрнесто Вальверде прокомментировал инцидент с опозданием Усмана Дембеле на командный сбор перед матчем 3 тура группового этапа Лиги чемпионов против Интера.

"Меня беспокоят футбольные качества игроков, что они могут на поле. Он опоздал в другой день, это правда.

Эль Класико Барселона – Реал: исторический хет-трик 19-летнего Месси в ворота "сливочных"

Когда у нас была предматчевая встреча, Усман был на месте вместе со всеми. Не думаю, что журналистам надо вырывать из контекста и говорить, почему Дембеле не играл.

Он молодой, мы ожидаем много от него. Мы сконцентрировались на спортивных качествах", – цитирует Вальверде официальный сайт Барселоны.

"Это будут шахматы без королей", – Вальдано и Оскар Гарсия поделились прогнозом на Эль Класико Барселона – Реал

Испания10 турКамп Ноу (Барселона)

Барселона - Реал Мадрид: Воскресенье 28 октября 2018

Барселона
Матч окончен
5 : 1
Реал Мадрид
перейти к матчу турнирная таблица матчи
Теги
Реал Мадрид Реал Мадрид Испания Барселона - Реал Мадрид Барселона Барселона Эрнесто Вальверде Эрнесто Вальверде Усман Дембеле Усман Дембеле
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
21
час
:
14
мин
Лацио
21:30
Интер
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук