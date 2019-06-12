Вальверде определился с фаворитом, которого хочет подписать в нападение Барселоны – на форварда охотится Атлетико

Главный тренер Барселоны Эрнесто Вальверде ищет для команды еще одного нападающего.
Наставник каталонцев настаивает на трансфере нападающего Реал Сосьедада Микеля Оярсабаля, сообщает Sport.es.
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Вальверде считает, что перспективный форвард сможет легко вписаться в игровую модель Барселоны и стать замечательным подписанием на будущее.
В контракте 22-летнего футболиста прописана опция выкупа за 70 миллионов евро. Кроме того, в его приглашении заинтересован мадридский Атлетико, который ищет замену Антуану Гризманну.
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В прошлом сезоне Оярсабаль провел за Реал Сосьедад 37 матчей в чемпионате Испании, в которых забил 13 голов и отдал 2 голевые передачи.