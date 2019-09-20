Вальверде опасается потери Фати из-за юношеского чемпионата мира

Главный тренер Барселоны Эрнесто Вальверде поделился мнением относительно юного таланта Ансу Фати, который получил испанское гражданство.

"Посмотрим, вызовут ли его. Перед этим будет немало бумажной работы.

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Если его вызовут, это станет проблемой, поскольку Фати много дает нашей команде. Мы будем осторожными и подождем. Посмотрим, что в итоге произойдет", – приводит слова Вальверде Sport-english.

Напомним, юношеская сборная Испании примет участие в чемпионате мира U-17, который пройдет с 26 октября по 17 ноября в Бразилии. Таким образом Фати может пропустить несколько матчей Барселоны, которые состоятся в этот период.

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