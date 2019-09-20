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Вальверде опасается потери Фати из-за юношеского чемпионата мира

21:13 7 Читати українською
Вальверде опасается потери Фати из-за юношеского чемпионата мира
Ансу Фати / Твиттер Барселоны

Главный тренер Барселоны Эрнесто Вальверде поделился мнением относительно юного таланта Ансу Фати, который получил испанское гражданство.

"Посмотрим, вызовут ли его. Перед этим будет немало бумажной работы.

Фати получил гражданство Испании – он может поехать на чемпионат мира U-17

Если его вызовут, это станет проблемой, поскольку Фати много дает нашей команде. Мы будем осторожными и подождем. Посмотрим, что в итоге произойдет", – приводит слова Вальверде Sport-english.

Напомним, юношеская сборная Испании примет участие в чемпионате мира U-17, который пройдет с 26 октября по 17 ноября в Бразилии. Таким образом Фати может пропустить несколько матчей Барселоны, которые состоятся в этот период.

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Барселона Барселона Испания Эрнесто Вальверде Эрнесто Вальверде Ансу Фати Ансу Фати
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