Экс-тренер Барселоны и Атлетика Эрнесто Вальверде признался, что может заставить его возобновить карьеру.

"Да, думаю, это вполне возможно. Это должно быть что-то другое, с особым стимулом и мотивацией.

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После отъезда из Барсы мне было нужно немного свободного времени. Я хотел воспользоваться возможностью путешествовать, хотя с пандемией... Сейчас я не уверен, что буду делать дальше", – приводит слова Вальверде Marca.

Напомним, испанский специалист остается безработным с января 2020 года, когда его уволила Барселона за слабые результаты.

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