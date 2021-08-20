Вальверде оценил свои шансы вернуться к тренерской деятельности – после Барселоны пришлось устроить длинный отпуск
07:30 - Читати українською
Экс-тренер Барселоны и Атлетика Эрнесто Вальверде признался, что может заставить его возобновить карьеру.
"Да, думаю, это вполне возможно. Это должно быть что-то другое, с особым стимулом и мотивацией.
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После отъезда из Барсы мне было нужно немного свободного времени. Я хотел воспользоваться возможностью путешествовать, хотя с пандемией... Сейчас я не уверен, что буду делать дальше", – приводит слова Вальверде Marca.
Напомним, испанский специалист остается безработным с января 2020 года, когда его уволила Барселона за слабые результаты.
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