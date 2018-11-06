Вальверде оценил готовность Месси перед матчем Лиги чемпионов против Интера

Главный тренер Барселоны Эрнесто Вальверде поделился ожиданиями от матча против Интера в Лиге чемпионов.

"Это будет сложный матч. Думаю, Интер будет агрессивно прессинговать, ведь они играют в родных стенах. "Нерадзурри" проповедуют быстрый футбол, любят владеть мячом и высоко прессингуют.

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Состояние Месси? Нужно дождаться тренировки. Мы должны посмотреть, как он себя чувствует, чтобы быть уверенными, что он готов", – цитирует Вальверде официальный сайт УЕФА.

Отметим, ранее сообщалось, что Месси несмотря на травму попал в заявку "блаугранас" на матч против Интера. Матч 4-го тура ЛЧ Интер – Барселона состоится 6 ноября в 22:00 по киевскому времени.

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