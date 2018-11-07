Вальверде объяснил, почему Месси не сыграл против Интера

Главный тренер Барселоны Эрнесто Вальверде поделился впечатлениями после матча с Интером в 4-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

"Мы провели хороший матч. Нашей главной целью было выйти из группы, но также было важно победить и приблизиться к тому, чтобы выйти с первого места. Мы показали отличный футбол, не хватало только точности.

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Интер в конце матчей и раньше хорошо себя проявлял, они одержали много очков. Но погодите, мы очень довольны, что вышли из группы за два тура до конца.

Мы не хотели рисковать Лео. На тренировках мы можем друг друга поберечь, но мы знали, какой матч нас сегодня ждет. В матчах происходит много неконтролируемых падений. Мы с ним это обсудили. Это не тренировка.

Мы очень довольны Малкомом. Это игрок, который полагается на свой хороший удар.

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У Интера было четкое игровое задание: атака и прессинг. В первом матче они не допускали много моментов у своих ворот, как и в этом. Никогда не сдаваться – это в их ДНК. Они отобрали три очка у Тоттенхэма в последние пять минут и одно – у нас", – цитирует Вальверде Marca.