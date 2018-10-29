Вальверде о разгроме Реала: Барселоне было важно вернуть себе уверенность

Наставник Барселоны Эрнесто Вальверде спокойно отреагировал на впечатляющую победу своих подопечных над Реалом (5:1).

"В начале второго тайма Реал продемонстрировал гордость, свойственную большим командам. Они сделали так, что по всему полю случались ситуации один в один. Они внесли хаос в нашу игру и добавили благодаря этому. Реал создавал моменты, но мы смогли помешать им, а когда забили третий мяч, дела пошли лучше.

Барселона – Реал – 5:1 – видео голов и обзор матча

В таких матчах можно дождаться проблем. Помню, как трудно нам было, когда мы играли в Суперкубке год назад, теперь прийшла очередь мадридцев.

Мы отреагировали на изменения в схеме Реала, поэтому когда они рисковали, мы заставляли их платить за это.

Класико всегда эмоциональный фактор. Было важно вернуть себе уверенность. Мы хотим побеждать, но в то же время нужно оставаться на ногах, потому что впереди важные матчи", – цитирует Вальверде издание Sport.es.

Напомним, после победы Барселона набирает 21 пункт и возвращается на вершину, подвигая Атлетико на вторую позицию. Реал лишь на 9-м месте, имея в активе жалкие 14 очков (менее половины от возможных).

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