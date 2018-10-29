toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Испания
ДИНАМО КИЕВ - ЛЬВОВ БАРСЕЛОНА - РЕАЛ МАДРИД ЧЕРНОМОРЕЦ - КАРПАТЫ НАПОЛИ - РОМА

Вальверде о разгроме Реала: Барселоне было важно вернуть себе уверенность

28 октября 23:27 25 Читати українською
Вальверде о разгроме Реала: Барселоне было важно вернуть себе уверенность
Эрнесто Вальверде / Фото из соцсетей

Наставник Барселоны Эрнесто Вальверде спокойно отреагировал на впечатляющую победу своих подопечных над Реалом (5:1).

"В начале второго тайма Реал продемонстрировал гордость, свойственную большим командам. Они сделали так, что по всему полю случались ситуации один в один. Они внесли хаос в нашу игру и добавили благодаря этому. Реал создавал моменты, но мы смогли помешать им, а когда забили третий мяч, дела пошли лучше.

Барселона – Реал – 5:1 – видео голов и обзор матча

В таких матчах можно дождаться проблем. Помню, как трудно нам было, когда мы играли в Суперкубке год назад, теперь прийшла очередь мадридцев.

Мы отреагировали на изменения в схеме Реала, поэтому когда они рисковали, мы заставляли их платить за это.

Класико всегда эмоциональный фактор. Было важно вернуть себе уверенность. Мы хотим побеждать, но в то же время нужно оставаться на ногах, потому что впереди важные матчи", – цитирует Вальверде издание Sport.es.

Напомним, после победы Барселона набирает 21 пункт и возвращается на вершину, подвигая Атлетико на вторую позицию. Реал лишь на 9-м месте, имея в активе жалкие 14 очков (менее половины от возможных).

Лопетеги: Поражение от Барселоны – жестокое, но в конце сезона Реал будет праздновать

Испания10 турКамп Ноу (Барселона)

Барселона - Реал Мадрид: Воскресенье 28 октября 2018

Барселона
Матч окончен
5 : 1
Реал Мадрид
перейти к матчу турнирная таблица матчи
Теги
Испания Барселона - Реал Мадрид Барселона Барселона Эрнесто Вальверде Эрнесто Вальверде
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
21
час
:
24
мин
Лацио
21:30
Интер
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук