Вальверде не смог сдержать слез во время прощания с игроками Барселоны

Бывший тренер Барселоны Эрнесто Вальверде дал волю эмоциям, прощаясь с игроками каталонского клуба.

Вчера (15 января) утром испанский специалист посетил базу клуба для последнего разговора со своими экс-подопечными, информирует Mundo Deportivo.

Вальверде трогательным письмом попрощался с Барселоной

Момент получился настолько эмоциональным, что Вальверде расплакался, благодаря футболистов за общие года работы. Впоследствии игроки Барселоны ответили взаимностью, написав немало теплых слов в адрес тренера в соцсетях. Каталонский гранд назначил Вальверде летом 2017 года. Под его руководством команда выиграла четыре трофея – два чемпионата, Кубок и Суперкубок Испании.

Напомним, новым наставником "блаугранас" стал Кике Сетьен. Его дебют состоится 19 января, когда Барса будет принимать Гранаду в рамках 20 тура Примеры.

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