Вальверде не считает Барселону фаворитом в поединке с Манчестер Юнайтед

Главный тренер Барселоны Эрнесто Вальверде поделился мнением о сопернике в 1/4 финала Лиги чемпионов – Манчестер Юнайтед.

"Матчи с Манчестер Юнайтед будут тяжелыми, как и все остальные. Манчестер Юнайтед – команда с богатой историей, как и Барселона. Уверен, матчи будут интересными и яркими. Шансы есть у обеих команд. Манчестер Юнайтед прошел ПСЖ, несмотря на многочисленные кадровые потери.

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Не думаю, что ответный матч на Камп Ноу дает нам преимущество. Манчестер Юнайтед приехал в Париж, находясь позади, но сумел добиться своего.

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Барселона – фаворит этого противостояния? Я бы так не сказал. Статус фаворита ничего не дает. Мы становимся фаворитами, только если выходим в следующий раунд", – цитирует Вальверде Mundo Deportivo.