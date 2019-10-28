Вальверде намекнул на трансфер хавбека Барселоны

Хавбек каталонского клуба Карлес Аленья может сменить место работы уже зимой.

"Безусловно, он заслуживает играть из-за его отношения к тренировкам. Но в Барселоне серьезная конкуренция, и это очень сложно.

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Мы будем следить за ситуацией во время зимнего трансферного окна", – цитирует Вальверде Diario AS.

В текущем сезоне 21-летний полузащитник провел лишь один поединок. По информации СМИ, в услугах испанца серьезно заинтересован Тоттенхэм.

После 9-ти туров Ла Лиги Барселона находится на второй строчке, отставая от Гранады на одно очко. Стоит отметить, что у подопечных Вальверде еще матч в запасе против Реала.

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