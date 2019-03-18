Вальверде: Нам всем очень повезло жить в эпоху Месси

Главный тренер Барселоны Эрнесто Вальверде прокомментировал игру Лионеля Месси в поединке против Бетиса.

"Нам всем очень повезло жить в эпоху Месси. Сегодня мы увидели, как болельщики реагируют на его игру. И пусть он их огорчил, овация болельщиков говорит о том, что они наслаждаются игрой Месси", – цитирует Вальверде Football Espana.

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Напомним, в матче 28 тура чемпионата Испании против Бетиса Месси отметился хет-триком, а Барселона победила со счетом 4:1. Кроме того, болельщики Бетиса стоя аплодировали аргентинскому футболисту.

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