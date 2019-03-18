toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Испания
УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ БЕТИС - БАРСЕЛОНА ОЛИМПИК - ДИНАМО КИЕВ МИЛАН - ИНТЕР

Вальверде: Нам всем очень повезло жить в эпоху Месси

11:40 51 Читати українською
Вальверде: Нам всем очень повезло жить в эпоху Месси
Месси и Вальверде / Соцсети

Главный тренер Барселоны Эрнесто Вальверде прокомментировал игру Лионеля Месси в поединке против Бетиса.

82’ Лорен Морон
 
Лионель Месси 18’
Лионель Месси 47’
Луис Суарес 63’
Лионель Месси 85’

"Нам всем очень повезло жить в эпоху Месси. Сегодня мы увидели, как болельщики реагируют на его игру. И пусть он их огорчил, овация болельщиков говорит о том, что они наслаждаются игрой Месси", – цитирует Вальверде Football Espana.

Месси догнал Иньесту и превзошел Хави по количеству матчей и побед за Барселону соответственно

Напомним, в матче 28 тура чемпионата Испании против Бетиса Месси отметился хет-триком, а Барселона победила со счетом 4:1. Кроме того, болельщики Бетиса стоя аплодировали аргентинскому футболисту.

Барселона разгромила Бетис: супергол Месси и хет-трик исторического масштаба, Суарес – король уругвайских бомбардиров

Теги
Лионель Месси Лионель Месси Барселона Барселона Испания Бетис - Барселона Эрнесто Вальверде Эрнесто Вальверде
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
3
час
:
28
мин
Арсенал-Киев
17:00
Ворскла
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук