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Вальверде: Нам нужны игроки в среднюю линию

21:03 14 Читати українською
Вальверде: Нам нужны игроки в среднюю линию
Эрнесто Вальверде / Фото ФК Барселона

Наставник Барселоны Эрнесто Вальверде рассказал о трансферных планах команды.

"Мы верили, что игроки из молодежки помогут нам в предсезонных матчах, но я предпочитаю иметь небольшой склад. Многие футболисты еще могут покинуть команду. Посмотрим, что произойдет.

В плане новых трансферов мы полностью открыты. Очевидно, что в лице Паулиньо мы потеряли важного игрока полузащиты. Возможно, клуб купит новых игроков до конца трансферного окна.

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Мы постараемся построить наиболее конкурентоспособный состав, учитывая, что мы потеряли Андреса Иньесту. Мы хотим купить футболистов, которые соответствуют нашему стилю, а еще нам нужны игроки в среднюю линию.

Главное – конкуренция внутри состава", – цитирует Вальверде издание Marca.

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