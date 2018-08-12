Вальверде: Надеемся, что Суперкубок станет нашим первым трофеем в новом сезоне

Главный тренер Барселоны Эрнесто Вальверде поделился мыслями перед матчем за Суперкубок Испании против Севильи.

"Мы вернулись из тура, и некоторым игрокам все еще необходимо адаптироваться. Но мы тренируемся на пределе возможностей, и футболисты настроены крайне серьезно.

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Обе команды имеют равные шансы на победу, но у меня есть предчувствие, что сегодня мы завоюем первый трофей в сезоне", – цитирует Вальверде издание RFEF.

Напомним, сегодня, 12 августа, состоится матч за Суперкубок Испании, где встретятся Барселона и Севилья, начало в 23:00. Ранее Королевская испанская футбольная федерация приняла решение, что судьба Суперкубка будет решаться по итогам одного матча, а не двух, как было раньше.

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