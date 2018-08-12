toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Испания
ТРАНСФЕРЫ ЛИВЕРПУЛЬ - ВЕСТ ХЭМ АРСЕНАЛ - МАНЧЕСТЕР СИТИ КАРПАТЫ - ЗАРЯ

Вальверде: Надеемся, что Суперкубок станет нашим первым трофеем в новом сезоне

15:40 26 Читати українською
Вальверде: Надеемся, что Суперкубок станет нашим первым трофеем в новом сезоне
Эрнесто Вальверде / Фото из соцсетей

Главный тренер Барселоны Эрнесто Вальверде поделился мыслями перед матчем за Суперкубок Испании против Севильи.

"Мы вернулись из тура, и некоторым игрокам все еще необходимо адаптироваться. Но мы тренируемся на пределе возможностей, и футболисты настроены крайне серьезно.

Месси стал капитаном Барселоны

Обе команды имеют равные шансы на победу, но у меня есть предчувствие, что сегодня мы завоюем первый трофей в сезоне", – цитирует Вальверде издание RFEF.

Напомним, сегодня, 12 августа, состоится матч за Суперкубок Испании, где встретятся Барселона и Севилья, начало в 23:00. Ранее Королевская испанская футбольная федерация приняла решение, что судьба Суперкубка будет решаться по итогам одного матча, а не двух, как было раньше.

Севилья может подать в суд на Барселону за нарушение заявки на матч Суперкубка Испании

Испания9 турКамп Ноу (Барселона)

Барселона - Севилья: Воскресенье 21 октября 2018

Барселона
до матча
70
дн
Севилья
перейти к матчу турнирная таблица матчи
Теги
Барселона Барселона Испания Суперкубок Испании Эрнесто Вальверде Эрнесто Вальверде Барселона - Севилья
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
17
мин
Карпаты
17:00
Заря
Угадай исход матча

Новости

Все новости
Все новости
Чемпионат мира 2018
Залиште відгук