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Вальверде: Мы смогли оправиться от поражения в Лиге чемпионов

13 мая 11:22 104 Читати українською
Вальверде: Мы смогли оправиться от поражения в Лиге чемпионов
Эрнесто Вальверде / Reuters

Тренер Барселоны Эрнесто Вальверде доволен уверенной победой над Хетафе.

39’ Артуро Видаль
89’ Джене Даконам
 
39’ Артуро Видаль
89’ Джене Даконам

Вальверде подвел итоги матча чемпионата Испании против Хетафе.

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"Нет ничего лучше, чем оправиться от поражения. Думаю, нам всем это пойдет на пользу.

Всегда приходится вспоминать о проблемах, когда терпишь поражение, получаешь плохие новости или когда дела идут наперекосяк. Но мы вернулись или, скажем так, попытались вернуться", – сказал Вальверде в послематчевом комментарии Marca.

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Напомним, Барселона смогла победить Хетафе после провального матча полуфинала Лиги чемпионов против Ливерпуля.

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Теги
Испания Барселона Барселона Эрнесто Вальверде Эрнесто Вальверде Барселона - Хетафе
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