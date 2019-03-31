toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Испания
УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ЛИВЕРПУЛЬ - ТОТТЕНХЭМ РОМА - НАПОЛИ

Вальверде: Мне нечего сказать об игре Месси за сборную Аргентины

13:12 9 Читати українською
Вальверде: Мне нечего сказать об игре Месси за сборную Аргентины
Эрнесто Вальверде / фото из соцсетей

Главный тренер Барселоны Эрнесто Вальверде поражен работой с нападающим каталонской команды Лионелем Месси.

"Месси один и тот же игрок – что в Барселоне, что в Австралии. Не знаю, что сказать о его выступлениях за национальную команду Аргентины. Ничего не могу сказать, это не мое дело.

Барселона – Эспаньол: Месси паненкой со штрафного творит историю, хотя экс-голкипер Реала был близок к чуду

Мы все очарованы его игрой. Для меня, как для тренера, работа с ним является привилегией. Мы видим его каждый день и просто хотим, чтобы Месси чувствовал себя хорошо в клубе, потому что он лучший игрок для Барселоны", – цитирует Вальверде Goal.com.

В нынешнем сезоне Месси принял участие в 27 матчах за Барселону в испанской Примере, в которых забил 31 гол и отдал 14 результативных передач.

"Сын спрашивает, почему меня разносят в Аргентине". Месси – о критике в сборной, неудаче на ЧМ-2018 и Роналду в Ювентусе

Теги
Барселона Барселона Аргентина Аргентина Испания Эрнесто Вальверде Эрнесто Вальверде Лионель Месси Лионель Месси
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
2
мин
Парма
13:30
Аталанта
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук