Вальверде: Мне нечего сказать об игре Месси за сборную Аргентины

Главный тренер Барселоны Эрнесто Вальверде поражен работой с нападающим каталонской команды Лионелем Месси.

"Месси один и тот же игрок – что в Барселоне, что в Австралии. Не знаю, что сказать о его выступлениях за национальную команду Аргентины. Ничего не могу сказать, это не мое дело.

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Мы все очарованы его игрой. Для меня, как для тренера, работа с ним является привилегией. Мы видим его каждый день и просто хотим, чтобы Месси чувствовал себя хорошо в клубе, потому что он лучший игрок для Барселоны", – цитирует Вальверде Goal.com.

В нынешнем сезоне Месси принял участие в 27 матчах за Барселону в испанской Примере, в которых забил 31 гол и отдал 14 результативных передач.

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