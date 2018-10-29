Вальверде: Класико не станет менее интересным без Месси и Роналду

Наставник Барселоны Эрнесто Вальверде на предматчевой пресс-конференции поделился ожиданиями от Эль Класико против Реала, который пройдет уже завтра, 28 октября.

"Поединки против Реала – всегда эмоциональные и требуют тщательной подготовки. Эта встреча станет кульминацией хорошей игровой недели. Мы знаем, что в кризисе Реал еще опаснее, и в этом наше преимущество. Ожидаю от мадридцев хорошей игры. Сейчас у Реала непростой период, но у них достаточно отличных игроков, они могут компенсировать серьезные потери.

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Мы должны взять инициативу в руки и показать, что сильны как с Месси, так и без него. Криштиану Роналду нет в Реале с начала сезона, Месси мы потеряли неделю назад, но это не должно стать препятствием для хорошего футбола.

Класико не станет менее интересным без Месси и Роналду. Вспомните, раньше во время таких матчей даже летали свиные головы", – цитирует Вальверде Mundo Deportivo.

Матч Барселона – Реал начнется 28 октября в 17:15 по киевскому времени.

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