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Вальверде: Я не обращаю внимания на слухи о Неймаре

21:32 61 Читати українською
Вальверде: Я не обращаю внимания на слухи о Неймаре
Эрнесто Вальверде / ФК Барселона

Главный тренер Барселоны Эрнесто Вальверде в который раз прокомментировал возможное возвращение Неймара.

"В ситуации с Неймаром я остаюсь в стороне и концентрируюсь на том, чтобы тренировать команду. Мне достаточно думать о следующей игре, чем об игроках других команд.

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Надо уважать футболистов, которые играют в других командах. Неймар сейчас принадлежит ПСЖ, поэтому мне нечего комментировать", – цитирует Вальверде Fox Sports.

Этим летом СМИ активно распространяют слухи о возможном возвращении Неймара на Камп Ноу.

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